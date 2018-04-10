Сергей Собянин утвердил семь дополнительных площадок для программы реновации

Четыре их них находятся на севере столицы.

Во вторник, 10 апреля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили новый перечень кварталов по программе реновации. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , в уже утвержденный список добавляются семь площадок. Их общая площадь составляет 50 тысяч квадратных метров.

Также исключается одна площадка: участок убрали из перечня из-за сложности переноса коммуникаций. Она располагается в районе Царицыно, на улице Севанская, владения 54-56.

Таким образом, сегодня адресный перечень площадок для строительства стартовых домов включает 242 площадки общей мощностью 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на этих площадках планируется построить 533 жилых дома, что позволит переселить 119 тысяч человек.

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