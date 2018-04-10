Фонд развития моногородов профинансирует строительство канализации в городах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Строительство канализации и дорог в городах Удмуртской Республики профинансирует российский фонд развития моногородов. Об этом со ссылкой на региональный Минфин сообщает SM-news.

Отмечается, что за два года республике на эти цели выделят 74,5 млн рублей. Из которых большая часть пойдёт на строительство автодорог — 47 млн рублей. Остальные средства (31 млн рублей) будут направлены на строительство канализационных сетей.