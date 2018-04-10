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«Вопрос очень острый»: расселение челябинцев из аварийных домов оценили в миллиард рублей
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«Вопрос очень острый»: расселение челябинцев из аварийных домов оценили в миллиард рублей 

74.ru 40 минут назад
Фото: 74.ru
Жители 69 аварийных домов в Челябинске нуждаются в переселении. Чтобы полностью решить эту проблему, потребуется не один год. Из миллиарда, который необходим на новое жильё для людей, у города пока есть только 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава областного центра Евгений Тефтелев, выступая 10 апреля с ежегодным докладом перед депутатами гордумы.
— В прошлом году из ветхо-аварийного жилья мы переселили 295 семей, снесли 14 аварийных домов, — отчитался мэр. — В этом году вопрос по переселению продолжает перед нами стоять, и он достаточно острый. В городе аварийными признаны 69 домов, и девять — по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Чтобы расселить все аварийные дома, нужен миллиард рублей. А в бюджете города сегодня есть на это только 76 миллионов.
— Мы тесно работаем с областным правительством, губернатором, и Борис Александрович принял решение о дополнительном выделении 100 миллионов рублей в 2018 году, — добавил мэр. — Сейчас мы оперативно подбираем те дома, которые попадают под расселение. И потратим на решение этой проблемы около 200 миллионов рублей.
Ранее прокуратура Челябинска внесла представление главе города Евгению Тефтелеву с требованием найти средства на расселение жителей аварийных домов. Нового жилья ждут 123 семьи.
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