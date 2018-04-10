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Евгений Тефтелев признался в нехватке денег на расселение аварийного жилья
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Евгений Тефтелев признался в нехватке денег на расселение аварийного жилья 

АиФ 10 минут назад
Фото: АиФ
Администрации Челябинска не хватает более 900 млн рублей для переселения жильцов аварийных домов. В этом признался глава города Евгений Тефтелев, выступая перед депутатами с докладом об итогах 2017 года.
По словам градоначальника, в прошлом году из ветхо-аварийного жилья было переселено 295 семей, снесено 14 аварийных домов общей площадью более 7 тыс. кв. метров. При этом ветхо-аварийными остаются ещё 69 домов, ещё 9 домов подлежат расселению по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. На их переселение требуется 1 млрд рублей, но в бюджете на эти цели заложено лишь 76 млн рублей.
«Губернатор Борис Дубровский принял решение о дополнительном выделении 100 млн рублей на переселение граждан в 2018 году. Эти средства станут хорошим подспорьем. В общей сложности мы рассчитываем потратить на решение этой проблемы порядка 200 млн рублей», — рассказал Евгений Тефтелев.
Сейчас чиновники оперативно составляют списки жилья, которое нужно расселить в первую очередь.
Напомним, в марте о проблеме нехватки у мэрии средств на переселение жильцов «ветхоаварийки» заявила прокуратура Челябинской области. Представитель надзорного ведомства заострили внимание на том, что чиновники уже несколько лет не решают данный вопрос.
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