Евгений Тефтелев признался в нехватке денег на расселение аварийного жилья

Администрации Челябинска не хватает более 900 млн рублей для переселения жильцов аварийных домов. В этом признался глава города Евгений Тефтелев , выступая перед депутатами с докладом об итогах 2017 года.

По словам градоначальника, в прошлом году из ветхо-аварийного жилья было переселено 295 семей, снесено 14 аварийных домов общей площадью более 7 тыс. кв. метров. При этом ветхо-аварийными остаются ещё 69 домов, ещё 9 домов подлежат расселению по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. На их переселение требуется 1 млрд рублей, но в бюджете на эти цели заложено лишь 76 млн рублей.

«Губернатор Борис Дубровский принял решение о дополнительном выделении 100 млн рублей на переселение граждан в 2018 году. Эти средства станут хорошим подспорьем. В общей сложности мы рассчитываем потратить на решение этой проблемы порядка 200 млн рублей», — рассказал Евгений Тефтелев.

Сейчас чиновники оперативно составляют списки жилья, которое нужно расселить в первую очередь.