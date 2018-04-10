С граждан снимут часть судебных расходов по спорам о кадастровой стоимости

Если суд установил, что кадастровая стоимость недвижимости намного превысила рыночную, судебные расходы по таким делам будет нести ответчик. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра юстиции Юрия Любимова, законопроект предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства и уточняет правила распределения судебных расходов по административным делам по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Сейчас истец оплачивает судебные расходы, даже если иск об оспаривании кадастровой стоимости был удовлетворён судом. Конституционный суд указал, что эта ситуация не только сужает реальную доступность правосудия, но и способствует финансовому обесцениванию судебного решения.