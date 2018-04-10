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Мосжилинспекция принудила жильцов корпуса 1512 демонтировать перегородку
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Мосжилинспекция принудила жильцов корпуса 1512 демонтировать перегородку 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Жильцы двух квартир жилого дома в 15 микрорайоне Зеленограда приспособили часть общего коридора под личные нужды.
— Собственникам двух квартир пришлось разобрать металлическую перегородку с дверью в общем приквартирном холле. Однако такое решение было принято отнюдь не добровольно. Демонтировать самострой соседей обязал суд, — рассказали в пресс-службе Жилищной инспекции.
Ранее в Мосжилинспекцию на захват общего имущества пожаловался житель корпуса 1512. По словам заявителя, соседи сначала захламили приквартирный холл личными вещами, а затем и вовсе «приватизировали» половину.
В ходе рассмотрения обращения жилищные инспекторы установили, что собственники указанных квартир на втором этаже самовольно возвели перегородку и установили дверь. На дополнительных квадратных метрах они обустроили кладовую.
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию, ответственную за содержание общедомового имущества, привести коридор второго этажа в соответствие технической документации на дом.
Во исполнение предписания надзорного органа коммунальщики обратились в Зеленоградский районный суд с иском об обязании собственников двух квартир демонтировать незаконную перегородку. Суд удовлетворил требование истца.
Дождавшись возбуждения исполнительного производства, ответчики самостоятельно демонтировали перегородку и очистили общий коридор от личных вещей.
Для сведения. Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, включая межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы.
Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
Кроме того, согласно пункту 3.2.15. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.003 №170, не допускается использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей.
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