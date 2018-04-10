Мосжилинспекция принудила жильцов корпуса 1512 демонтировать перегородку

Жильцы двух квартир жилого дома в 15 микрорайоне Зеленограда приспособили часть общего коридора под личные нужды.

— Собственникам двух квартир пришлось разобрать металлическую перегородку с дверью в общем приквартирном холле. Однако такое решение было принято отнюдь не добровольно. Демонтировать самострой соседей обязал суд, — рассказали в пресс-службе Жилищной инспекции.

Ранее в Мосжилинспекцию на захват общего имущества пожаловался житель корпуса 1512. По словам заявителя, соседи сначала захламили приквартирный холл личными вещами, а затем и вовсе «приватизировали» половину.

В ходе рассмотрения обращения жилищные инспекторы установили, что собственники указанных квартир на втором этаже самовольно возвели перегородку и установили дверь. На дополнительных квадратных метрах они обустроили кладовую.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию, ответственную за содержание общедомового имущества, привести коридор второго этажа в соответствие технической документации на дом.

Во исполнение предписания надзорного органа коммунальщики обратились в Зеленоградский районный суд с иском об обязании собственников двух квартир демонтировать незаконную перегородку. Суд удовлетворил требование истца.

Дождавшись возбуждения исполнительного производства, ответчики самостоятельно демонтировали перегородку и очистили общий коридор от личных вещей.

Для сведения. Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации , собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, включая межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы.

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.