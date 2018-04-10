Построить дом самому: 4 ошибки непрофессионального строителя

В последние полтора года на загородном рынке недвижимости произошли серьезные изменения. Как утверждают эксперты "Инком-Недвижимость" , даже на первичном рынке сейчас очень популярны участки без подряда (УБП) — таких сделок на загородном рынке сейчас примерно 48%.

Все больше людей стремятся построить загородный дом самостоятельно, полагаясь только на собственные силы. Но, если возводить загородный дом без помощи профессионалов, то довольно легко допустить множество ошибок, которые в дальнейшем могут привести к большим проблемам, а зачастую и к разрушению здания.

Вот несколько основных ошибок «строителей-самоделкиных».

Первая ошибка — отсутствие проекта. Надо заметить, что проект дома — это документ контроля за архитектурным и строительным качеством, а также за расходом конструктивных и отделочных материалов. Решив строить без проекта, собственник не будет иметь точной информации о том, что и как должно быть, не сможете контролировать расход материалов и средств. Последствия могут быть разными. Например, строители забудут про лестницу на второй этаж или фундамент вообще не выдержит нагрузок.

Проекты составляют специальные архитектурные бюро или инженеры-одиночки. Проект делится на архитектурно-строительную и инженерную части. Также не следует забывать о том, что в проекте в обязательном порядке приводятся общие данные, схемы расположения элементов фундаментов, перекрытий, лестниц, стропильной конструкции, а также детальные чертежи отдельных узлов.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то проект, что называется, «под ключ», то его стоимость может составлять примерно 100 тысяч рублей. Ну, а если заказать проект, допустим, по внутреннему отоплению дома, то это будет стоить не более 20 тысяч рублей. Естественно, все зависит от площади дома и количества этажей.

В общем, если вы не профессиональный строитель, лучше не рассчитывать на свои силы, а заказать проект профессионалам. Специалисты проведут геологическую разведку местности и составят рекомендации по строительным материалам.

Вторая ошибка — неправильная закладка фундамента будущего дома. При закладке фундамента необходимо учитывать как уровень грунтовых вод и рельеф местности, так и тип почвы, и материалы, из которых дом будет строиться. Чтобы избежать фатальных ошибок с фундаментом дома, можно его закладку доверить профессиональным строителям.

Третья ошибка — слишком большое количество деревьев рядом с домом. Хотя многие из нас мечтают жить как в кино — вытянуть руку из окна и сорвать свежее яблоко — на практике построить дом близко к деревьям удается не часто. Будущие владельцы недвижимости часто забывают, что корни деревьев растут как вширь, так и вглубь, и могут повредить фундамент. Чтобы избежать несчастного случая, деревья не должны быть ближе метра к фундаменту здания.

Четвертая ошибка — неправильная гидроизоляция здания. Если человек сам строит загородный дом, то с гидроизоляцией легко ошибиться. Ведь в ней нуждаются не толь стены, как думают многие, но и фундамент дома. Также необходимо помнить, что с внутренней стороны гидроизоляция здания делается с помощью пароизоляционного материала, а с внешней стороны используют ветрозащитный материал. А если это перепутать или где-то недоделать, то самое печальное последствие — довольно быстрое обветшание здания и некомфортная температура внутри дома.