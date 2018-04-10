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Переселенцам из хрущевок доплатят за выбор квартир меньшей площади
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Переселенцам из хрущевок доплатят за выбор квартир меньшей площади
Мир24
50 минут назад
Комментарии
Переселенцы по программе реновации смогут выбрать квартиры поменьше с доплатой выплатой компенсации за недостающие метры по рыночной цене, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление
столичной мэрии
.
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