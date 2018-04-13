Ещё
В Кремле объяснили резкое увеличение доходов президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Кремле объяснили резкое увеличение доходов президента 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
Увеличение дохода президента РФ Владимира Путина за 2017 год почти на 10 млн рублей связано с тем, что он продал земельный участок, пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В декларации о доходах за прошлый год не был указан земельный участок площадью 1500 кв.м, ранее ежегодно декларируемый президентом. В Кремле также объяснили продажей недвижимости доход главы администрации президента Антона Вайно, который в 2017 году превысил 250 млн рублей. В декларации главы кремлевской администрации указано, что он продал дом и земельный участок, но на эти средства также были приобретены два участка земли площадью примерно 6 тыс. кв. м каждый.
BFM.RU: последние новости
Квартиры с отделкой: советы застройщикам В московском Росреестре рассказали о работе над ошибками кадастровой оценки Хлопонин в 2017 году в 200 раз увеличил свой доход
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT231
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»511
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина81
В России решили избавиться от двух министерств140
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение