В Кремле объяснили резкое увеличение доходов президента 

Увеличение дохода президента РФ Владимира Путина за 2017 год почти на 10 млн рублей связано с тем, что он продал земельный участок, пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В декларации о доходах за прошлый год не был указан земельный участок площадью 1500 кв.м, ранее ежегодно декларируемый президентом. В Кремле также объяснили продажей недвижимости доход главы администрации президента Антона Вайно, который в 2017 году превысил 250 млн рублей. В декларации главы кремлевской администрации указано, что он продал дом и земельный участок, но на эти средства также были приобретены два участка земли площадью примерно 6 тыс. кв. м каждый.