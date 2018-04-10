Ещё
Минтруд отмечает рост обращений по реализации маткапитала на образование дошкольников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд отмечает рост обращений по реализации маткапитала на образование дошкольников 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Семьи, имеющие право на получение материнского капитала, стали чаще реализовывать средства на образование детей младшего возраста, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
"Стало резко расти количество обращений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на образовательные услуги, причем и дошкольников. Мы сейчас стали фиксировать норму на оплату яслей, не дожидаясь трехлетнего возраста, и, буквально, уже почти 5 тыс. (заявлений) течение этого года", — сказал Вовченко.
Он подчеркнул, что такой рост обращений говорит о востребованности данной услуги.
Всего, по словам Вовченко, за 2018 год за материнским капиталом обратилось более 61,6 тыс. семей, из них почти 4 тыс. семей подало заявление на ежемесячную выплату средств из материнского капитала.
Замминистра отметил, что, по результатам опросов, самой востребованной услугой, на которую можно потратить средства маткапитала, остается улучшение жилищных условий. «Намерения распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья у людей превалирует: большинство, как и намеревались, именно пускают средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и на решение имущественных проблем», — сказал первый замглавы Минтруда.
ТАСС: последние новости
Банк России повысил курс евро до 76,85 рубля Экс-чиновника в Оренбурге осудили за приемку непригодных квартир для сирот В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля248
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков399
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД116
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину43
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение