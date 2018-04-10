Минтруд отмечает рост обращений по реализации маткапитала на образование дошкольников

"Стало резко расти количество обращений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на образовательные услуги, причем и дошкольников. Мы сейчас стали фиксировать норму на оплату яслей, не дожидаясь трехлетнего возраста, и, буквально, уже почти 5 тыс. (заявлений) течение этого года", — сказал Вовченко.

Он подчеркнул, что такой рост обращений говорит о востребованности данной услуги.

Всего, по словам Вовченко, за 2018 год за материнским капиталом обратилось более 61,6 тыс. семей, из них почти 4 тыс. семей подало заявление на ежемесячную выплату средств из материнского капитала.

Замминистра отметил, что, по результатам опросов, самой востребованной услугой, на которую можно потратить средства маткапитала, остается улучшение жилищных условий. «Намерения распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья у людей превалирует: большинство, как и намеревались, именно пускают средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и на решение имущественных проблем», — сказал первый замглавы Минтруда.