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В Москве для строительства жилья по реновации отобрано 242 стартовых площадки
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В Москве для строительства жилья по реновации отобрано 242 стартовых площадки 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом в ходе заседания президиума правительства сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В обновленный список вошли следующие адреса:
САО, район Бескудниковский, кварталы 8,9, корпус 24; САО, район Бескудниковский, кварталы 8,9, корпус 32; САО, район Головинский, улица Пулковская, владение 3, корпус 1,2; САО, район Тимирязевский, Линейный проезд, владение 8А; СВАО, район Марфино, улица Академика Комарова, владение 11–13; ЮАО, район Нагорный, улица Артековская, дом 9; ВАО, район Восточный, поселок Восточный, участки 1,2.
Помимо этого, из перечня исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, улица Севанская, владение 54-56. Причиной стало большое количество инженерных сетей на участке, из-за чего технически строительство невозможно.
Таким образом, адресный перечень площадок для строительства стартовых домов включает 242 площадки общей мощностью 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на этих площадках планируется построить 533 жилых дома, что позволит переселить 119 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что четыре дома по программе реновации готовы к заселению на западе столицы. Переезд новых жильцов начался 7 апреля.
В новые дома переедут жители шести домов, расположенных по адресам: проспект Вернадского, дом 75 (158 квартир), проспект Вернадского, дом 77 (100 квартир), улица Гродненская, дом 7 и дом 9 (108 квартир), улица Красных зорь дом 23 и дом 25 (160 квартир).
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