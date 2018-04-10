Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Пожар в квартире жилого дома на Большой Дорогомиловской улице в Москве ликвидирован, спасены четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Принятыми мерами в 12:45 мск возгорание в квартире на Большой Дорогомиловской было ликвидировано на площади 12 кв. метров. Из соседней квартиры было спасено четыре человека, есть пострадавшие. На месте работало девять единиц техники и 32 человека личного состава", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в квартире в доме 5 по Большой Дорогомиловской улице произошло загорание в одной из комнат и коридоре на площади 12 кв. метров. В результате пожара погиб один человек и еще один пострадал.