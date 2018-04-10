В Самаре отремонтируют Северо-Восточную магистраль

На реконструкцию и строительство самарских дорог потратят 148,1 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

— На эти деньги построят дорогу в микрорайоне «Волгарь», — говорится в документе. — Она будет пролегать по улице Солженицына до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов». Протяженность участка — 1 км. Здесь будет две полосы движения шириной 3,5 метра. На эти цели выделят 6,4 миллиона рублей.

Также в городе реконструируют участок Северо-Восточной магистрали от Ново-Садовой до Автобусного проезда. Его длина — 0,56 км. Здесь планируют открыть 4 полосы для движения транспорта шириной 3,5 и 4 метра. Ремонт обойдется городскому бюджету в 7,8 миллиона рублей.

Еще 2,1 миллиона рублей потребуется на реконструкцию второй очереди Заводского шоссе. Участок длиной в 3 километра соединяет улицы Авроры и XXII Партсъезда.