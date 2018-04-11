Коломна вошла в топ‑3 городов РФ для поездок с детьми на майские праздники

Коломна входит в первую тройку для бюджетных путешествий с детьми на предстоящие майские праздники, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Эксперты выяснили, какие города России выбирают для бюджетного семейного отдыха на майские праздники. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года. «В первую десятку городов, популярных для бюджетных первомайских путешествий с детьми, вошли Ярославль , Коломна, Великий Новгород, Кострома , Владимир, Рязань , Тула, Смоленск, Белгород и Иваново», — говорится в сообщении. По данным аналитиков, туристы бронируют первомайский отдых c детьми в Коломне в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,1 тысячу рублей в сутки.