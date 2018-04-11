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Коломна вошла в топ‑3 городов РФ для поездок с детьми на майские праздники
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Коломна вошла в топ‑3 городов РФ для поездок с детьми на майские праздники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Коломна входит в первую тройку для бюджетных путешествий с детьми на предстоящие майские праздники, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Эксперты выяснили, какие города России выбирают для бюджетного семейного отдыха на майские праздники. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
«В первую десятку городов, популярных для бюджетных первомайских путешествий с детьми, вошли Ярославль, Коломна, Великий Новгород, Кострома, Владимир, Рязань, Тула, Смоленск, Белгород и Иваново», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, туристы бронируют первомайский отдых c детьми в Коломне в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,1 тысячу рублей в сутки.
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