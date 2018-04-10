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Глава региона: «Расселять ветхие дома и решать вопрос обманутых дольщиков»
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Глава региона: «Расселять ветхие дома и решать вопрос обманутых дольщиков» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 10 апреля, во время обращения к жителям Самарской области с послание врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркнул, что очень важно продолжить работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает volga.news.
Глава региона заявил, что этому вопросу должно быть уделено особое внимание.
С 2013 года в новые квартиры из аварийного жилья благодаря федеральной программе переехали около 20,5 тыс. человек. «В этом году программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, должна быть завершена. Но, по факту многие дома, непригодные для жизни, не попали в эту программу. Наша обязанность перед людьми продолжить эту работу, обеспечить справедливое решение», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Врио губернатора отметил, что не теряет своей важности и проблема обманутых дольщиков. Дмитрий Азаров напомнил, что в 2012-13 гг. удовлетворялись права примерно семи тысяч обманутых участников долевого строительства в год. «Но потом на четыре года произошел явный спад, власть потеряла интерес к этой работе, и списки обманутых дольщиков стали вновь расти», — сказал Дмитрий Азаров.
При этом за пять месяцев работы в этом направлению властям уже удалось удовлетворить права 988 участников долевого строительства, введя в эксплуатацию семь многоквартирных домов. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию еще 12 проблемных домов.
«Но самое главное, конечно, еще и не допустить новых проблем, новых банкротств. Здесь работы для министерства строительства очень и очень много. Мы уже обсуждали новый формат градостроительного совета. И все вопросы мы там подробного рассмотрим», — подытожил Дмитрий Азаров.
В целом глава региона заметил, что строительная отрасль нуждается в применении новых технологий, материалов, нового качества проектирования и возможностей финансирования: «Это необходимо для реализации программы строительства жилья, исходя из показателя 2,7 млн кв. м в год. Нынешними технологиями и на сегодняшней строительной базе нам таких темпов не достичь»
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