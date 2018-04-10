Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей‍ 

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России, вырос на 4,97 рубля. Европейская валюта продается по цене 76,85 рубля за единицу. Вырос также и доллар, его стоимость составляет 62,36 рубля, он подорожал на 3,8 рубля.
Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля выросла на 4,32 рубля. Она составляет 68,88 рубля, сообщает "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что за 9 апреля российские олигархи потеряли более 12 миллиардов долларов. Причиной стали новые санкции США. За два дня действия ограничений убытки составили более 17 миллиардов долларов.
Принятые Штатами меры также отразились на фондовом рынке России. В Кремле сообщили, что контролируют ситуацию на биржах.