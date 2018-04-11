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Евро стал стоить дороже 80 рублей
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Евро стал стоить дороже 80 рублей 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Алтайская правда
Напомним, что вчера Банк России установил официальный курс доллара в 62,37 рубля. Это на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Стоимость евро повышена на 4,92 рубля.
Официальный курс ЦБ, установленный вчера за евро — 76,85 рубля.
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