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Евро стал стоить дороже 80 рублей
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Евро стал стоить дороже 80 рублей
Российская Газета
43 минуты назад
Фото:
Алтайская правда
Комментарии
Напомним, что вчера
Банк России
установил официальный курс доллара в 62,37 рубля. Это на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Стоимость евро повышена на 4,92 рубля.
Официальный курс ЦБ, установленный вчера за евро — 76,85 рубля.
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