В Волгограде будут давать субсидии за завершение долгостроев

Власти утвердили в Волгоградской области порядок предоставления компенсации за подключение к сетям домов-долгостроев, на эти цели в текущем году заложено 126 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, компаниям будут компенсировать затраты на по проектирование, строительство и реконструкцию электро-, тепло-, газо— и водоснабжения и водоотведения до точек техприсоединения на границе земельного участка, где находится долгострой. Кроме того, средства будут выделяться на покупку, поставку и монтаж материалов, необходимых для подключения к инженерным коммуникациям. Компенсация также рассчитана и на покрытие расходов по подключению созданных застройщиком коммуникаций к уже существующим сетям.

На выплату компенсаций смогут претендовать компании, которые возьмутся за завершение проблемных домов, дольщики которых внесены в специальный реестр. Кроме того, участвовать в проекте должно как минимум 50 таких обманутых прежним застройщиком покупателей квартир. «Решение о намерении завершить возведение дома должно быть закреплено соответствующим соглашением между застройщиком и органами власти», — подчеркнули в обладминистрации.