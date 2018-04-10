Ещё
В Волгограде будут давать субсидии за завершение долгостроев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

В Волгограде будут давать субсидии за завершение долгостроев 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Власти утвердили в Волгоградской области порядок предоставления компенсации за подключение к сетям домов-долгостроев, на эти цели в текущем году заложено 126 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, компаниям будут компенсировать затраты на по проектирование, строительство и реконструкцию электро-, тепло-, газо— и водоснабжения и водоотведения до точек техприсоединения на границе земельного участка, где находится долгострой. Кроме того, средства будут выделяться на покупку, поставку и монтаж материалов, необходимых для подключения к инженерным коммуникациям. Компенсация также рассчитана и на покрытие расходов по подключению созданных застройщиком коммуникаций к уже существующим сетям.
На выплату компенсаций смогут претендовать компании, которые возьмутся за завершение проблемных домов, дольщики которых внесены в специальный реестр. Кроме того, участвовать в проекте должно как минимум 50 таких обманутых прежним застройщиком покупателей квартир. «Решение о намерении завершить возведение дома должно быть закреплено соответствующим соглашением между застройщиком и органами власти», — подчеркнули в обладминистрации.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградку, по вине которой от газа погиб ребенок и бабушка, не оправдали Волгоградцы смогут посетить на выходных Парк футбола ЧМ-2018 На западе Волгограда из многоэтажки эвакуировали 50 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля248
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков399
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД116
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину43
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение