Италия: покупаем, чтобы переехать!

Готовый бизнес доступен инвесторам среднего класса, цены на рынке начинаются от €150 тыс. На аналогичную сумму можно подобрать квартиру с одной, а иногда и двумя спальнями на морском курорте. Для подобных покупок сегодня самое время.

После затяжного экономического кризиса, который ударил по всем отраслям, Италия наконец начала восстанавливаться. В 2018 году эксперты прогнозируют дальнейшую стабилизацию рынка, которая началась в прошлом году. Так что можно успеть инвестировать с максимальной выгодой и без опасений потерять средства.

Классический бизнес

Для иностранного инвестора это прежде всего гостиницы, рестораны и бары, оптовые и розничные магазины, сельхозпредприятия (вино, сыр, масло), производства (пластик, цемент, плитка) и предприятия сферы услуг (стоматология, косметология, парки развлечений, турагентства и прочее).

Особенно интересен производственный сектор. Ведь можно инвестировать и в небольшие предприятия в различных сферах. Лейбл Made in Italy на продукции сам по себе образует высокую добавленную стоимость. Правда, и цена покупки такого бизнеса немаленькая — от €500 тыс. до €1 млн А при инвестициях в люксовые бренды, например, строительство катеров, яхт, выпуск брендовой одежды, достигает сотен миллионов и даже миллиардов евро.

Но, несмотря на ценники с большим количеством нулей, в последнее время после объявления о том, что у некоей именитой итальянской компании дела идут неважно и она ищет инвесторов, часто выстраивается очередь из претендентов со всего мира.

Что нужно, чтобы заниматься бизнесом в Италии?

Создать новое или купить юридическое лицо. Как правило, это S. r. l. (ООО) или SPA (АО). Существуют и другие формы, такие как филиал иностранной компании, общества с полной ответственностью своих членов (S. n. c. или S. a. s.), индивидуальный предприниматель (ditta individuale).

Насколько сложно создать фирму для бизнеса?

Особых проблем нет. Хотя итальянская бюрократия всё делает очень неторопливо, механизмы, порядок создания, стоимость и сроки схожи с большинством европейских стран. И лучше иметь профессиональных консультантов, которые работают именно с иностранцами. Ведь в Италии есть свои особенности в регулировании трудовых, налоговых и административных отношений.

Налогообложение

Налоги в Италии немного выше, чем в Германии или Испании , но ниже, чем в Швеции или Норвегии . Базовый федеральный налог (IRES) составляет 27,5% от прибыли, дополнительно придется заплатить еще региональный налог (IRAP), который рассчитывается на максимально предполагаемый доход (включая стоимость персонала, пассивные доходы), — базовая ставка 4,82%.

Льготы и налоговые послабления для бизнеса

На льготы можно рассчитывать, если вы реинвестируете прибыль. Италия предлагает широкий спектр программ по стимулированию бизнеса, в том числе за счет средств ЕС . В первую очередь речь идет о вложениях в наиболее отсталые регионы, в специфические высокотехнологичные и высокоинтеллектуальные отрасли. Также налоговые льготы направлены на привлечение молодых работников.

Инвестиционные варианты, не требующие специальных знаний и сертификатов, для новых владельцев

Ресторан на 100 мест в Пизе

Цена бизнеса: €490 тыс.

Оборот: €380 тыс.

Аренда: €36 тыс.

Магазин белья в Бергамо, 59 кв. м Цена бизнеса: €116 тыс.

Оборот: €77 тыс.

Аренда: €9 тыс.

Инвестиционные варианты для специалистов или требующие их привлечения в качестве работников

Химическое предприятие в Тревизо, 650 кв. м (производство промышленных моющих средств)

Цена бизнеса: €540 тыс.

Оборот: €260 тыс.

Аренда: €26 тыс.

Завод ЖБИ в Пезаро

Цена бизнеса: €1,1 млн Цена недвижимости: €850 тыс.

Оборот: €650 тыс.

Бизнес продается со «стенами» в собственности и без (помещения арендованы). В последнем случае вы защищены долгосрочными арендными договорами.

Бизнес на недвижимости

Недвижимость в Италии была и остается одним из главных инвестиционных предложений. Здесь можно не только рассчитывать на повышение стоимости жилья, но и хорошо, а главное, стабильно зарабатывать на ее сдаче в аренду. Курортная/туристическая недвижимость (отели и апартаменты) ориентирована на местных и иностранных туристов. А городская (апартаменты и в меньшей степени дома) успешно сдается в долгосрочную аренду студентам и бизнесменам круглый год.

На море бронировать жилье на лето, как правило, начинают уже в феврале-марте и заканчивают в мае, а в больших городах, таких как Рим Милан , гостиницы круглогодично заполнены на 85%.

Отдельное специальное направление — инвестиции в дорогостоящую недвижимость класса люкс в эксклюзивных местах — от €1 млн — рассчитано на состоятельных людей. Это же касается и многих курортов и исторических мест Италии, которые находятся под охраной ЮНЕСКО . Из-за запрета нового строительства объем предложений там ограничен, а цены на существующие объекты высоки.

География инвестиций

Наиболее востребованы у европейцев регионы Тоскана, Лигурия, Апулия, Ломбардия, Умбрия; у россиян — Адриатическое побережье: северная Адриатика (Лидо-ди-Езоло), центральная (область Марке) и носок сапога — Апулия, которая сейчас привлекает значительное европейское финансирование для развития инфраструктуры.

Если говорить о городах, то европейцы предпочитают Милан, Рим, Флоренцию Венецию и маленькие исторические городки; россияне — популярные курорты на озерах Комо и Гарда , эксклюзивные Портофино и Форте-дей-Марми, Амальфитанское побережье.

Инвестиционные варианты

Гостиница 4* в Болонье

Цена: €3,3 млн, включая здание

Оборот: €520 тыс.

Квартира с одной спальней на Сардинии

Цена: €150-200 тыс.

Оборот за сезон: €15-18 тыс.

Доходность

На аренде недвижимости можно заработать 6-8% годовых в зависимости от региона, люксовые или эксклюзивные варианты в этой сфере приносят 9-12% годовых.

Вложения в индустриальный сектор или сервисы могут приносить даже 20 и более процентов годовых в зависимости от востребованности продукта или услуги.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

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