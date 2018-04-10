В Екатеринбурге продаются помещения подвала на Малышева

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже помещения подвала здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85.

Общая характеристика объекта: коммерческая недвижимость нежилого назначения. Тип здания — жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (год постройки — 1968). Отдельный вход. Электричество, водоснабжение, отопление, канализация.

Общая характеристика помещений предлагаемых к продаже:

Нежилые помещения (в строении литер А): подвал №№14, 15 общей площадью 55,7 кв.м. Стоимость помещений — 1 704 808, 23 рублей.

Условия передачи помещений:

Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, 7 922 120 87 90 или через сайт www.rdmugiso.ru.