54-летний мужчина обгорел на пожаре в Кстово

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном доме в переулке Энергетиков произошел 9 апреля в 21.21. К моменту прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже. Хозяин горевшей квартиры был обнаружен на лестнице. Его госпитализировали с ожогами 1-2 степени 30% тела.

Пожар потушили на площади 8 кв.м.

Причина пожара — неосторожность при курении пострадавшего мужчины.

Ранее сообщалось о том, что двух неосторожных курильщиков спасли пожарные в Нижнем Новгороде.