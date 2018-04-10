54-летний мужчина обгорел на пожаре в Кстово 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном доме в переулке Энергетиков произошел 9 апреля в 21.21. К моменту прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже. Хозяин горевшей квартиры был обнаружен на лестнице. Его госпитализировали с ожогами 1-2 степени 30% тела.
Пожар потушили на площади 8 кв.м.
Причина пожара — неосторожность при курении пострадавшего мужчины.
Ранее сообщалось о том, что двух неосторожных курильщиков спасли пожарные в Нижнем Новгороде.