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54-летний мужчина обгорел на пожаре в Кстово
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54-летний мужчина обгорел на пожаре в Кстово 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном доме в переулке Энергетиков произошел 9 апреля в 21.21. К моменту прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже. Хозяин горевшей квартиры был обнаружен на лестнице. Его госпитализировали с ожогами 1-2 степени 30% тела.
Пожар потушили на площади 8 кв.м.
Причина пожара — неосторожность при курении пострадавшего мужчины.
Ранее сообщалось о том, что двух неосторожных курильщиков спасли пожарные в Нижнем Новгороде.
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