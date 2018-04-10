Ozon расширил складские площади на северо-западе Подмосковья

МОСКВА , 10 апр — РИА Недвижимость. Онлайн-ритейлер Ozon арендовал 18 тысяч квадратных метров складских помещений в логистическом парке класса А «Ленинградский терминал» на северо-западе Подмосковья , говорится в сообщении брокера сделки Knight Frank.

"Тем самым компания OZON.RU увеличила арендуемую площадь в пять раз, с занимаемых ранее 3,5 тысячи квадратных метров", — указывается в нем.

"Ленинградский терминал" имеет арендуемую площадь 198 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен непосредственно на Ленинградском шоссе, в 13 километрах от МКАД. Управляет комплексом компания MLP.