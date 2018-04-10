Белгородская ипотека станет доступнее 

Захотите — построимО том, что «Новая жизнь» не ограничится строительством жилья исключительно в Белгороде, говорили с самого старта проекта. Сейчас первые квартиры в пятиэтажках на юго-западе областного центра отапливаются и отделываются, чтобы новоселам не пришлось не то что обои клеить, а даже мебель завозить: продуманный комплект можно купить сразу. Вручить ключи участникам проекта намерены в середине года, и, пока они ждут этого часа, параллельно уже идет строительство домов второй очереди. — На сегодня участниками проекта стали 1143 человека, — говорит первый заместитель начальника областного департамента строительства и транспорта Александр Шаталов. — Столько договоров заключено. Это молодые семьи и люди, которые еще не имеют супругов. Однако на сайте «Новой жизни» мы все время проводим анкетирование, спрашиваем белгородцев, в каких муниципалитетах еще будет востребовано такое жилье. — Наибольшую активность, кроме Белгорода, разумеется, показали в городах Старый Оскол, Шебекино, Валуйки, Новый Оскол и Алексеевке, — сообщает руководитель компании-интегратора «Новой жизни» Александр Славкин. — Учитывая потребности области, мы проработали вопрос со строительными площадками в Валуйках и Новом Осколе. Здесь, по словам Славкина, и начнут строиться «молодежные пятиэтажки» по 48 квартир. В Шебекине уточняется место размещения стройплощадки. Александр Шаталов поясняет, что такая же ситуация складывается во втором по величине городе региона — Старом Осколе. Только там благодаря проекту еще рассчитывают решить проблемы обманутых дольщиков. — Об этом мы обязательно расскажем дополнительно, когда станут известны все нюансы, — обещает он. Кроме того, 64 квартиры хотят возвести в пригородном поселке Северном. По словам кураторов, в Белгородском районе очень много желающих приобрести вот такое льготное жилье. Еще есть заявки из Борисовского района, где «Новую жизнь» ждут молодые сотрудники одного из санаториев. Впрочем, как отметили эксперты, об этом тоже расскажут позднее. Пока же важно понять, сколько квартир и где необходимо в настоящий момент. Один плюс дваАлександр Славкин подчеркивает, что условия покупки студий в районах будут схожи с белгородскими. Так же, как и в областном центре, участники проекта до начала строительства внесут одну треть стоимости квартиры, а потом, когда получат ключи от готовой студии, станут каждый месяц выплачивать взносы, пока не закроют оставшуюся сумму. К ней управляющая компания добавляет менее трех процентов годовых. При этом в муниципалитетах участие в «Новой жизни» обойдется белгородцам дешевле. — Стоимость квадратного метра этого жилья будет варьироваться от 34 до 38 тысяч рублей, — поясняет Славкин. — Первоначальный взнос составит не 400, как в Белгороде, а 300 тысяч рублей, да и ежемесячный платеж выйдет примерно тысяч в 12. Приобрести жилье в муниципалитетах смогут лишь те, кто там зарегистрирован, — чтобы не порождать волну спекуляцийНапомним, что в областном центре последний показатель превысил 14 тысяч. Однако есть и различия: приобрести жилье в этих муниципалитетах смогут лишь те, кто там зарегистрирован, — видимо, чтобы не порождать волну спекуляций. Однокомнатная квартира на вторичном рынке в том же Новом Осколе продается за 1,2 миллиона рублей, естественно, обойдется на треть дешевле. Примечательно, что в районах области пока не собираются строить дома с «евродвушками» и «евротрешками», как в Белгороде. Вторая очередь проекта предполагает 197 квартир с отдельной спальней и кухней-гостиной, а также 22 квартиры, где спален будет две. Однако в районах, как говорят эксперты, небольшая квартира-студия — самый востребованный формат. Дом и садМолодежи в Белгороде предложат еще один вариант льготного жилья — индивидуальные дома. Когда о необходимости такого строительства — в первую очередь для семей с детьми — только заговорили, речь шла о 40 коттеджах. Александр Шаталов отмечает, что детали — проектирование самих домов, их особенности, стоимость и так далее — еще на этапе разработки. Известно только, что первоначальный взнос составит также 30 процентов от общей стоимости, а остальную часть жильцы будут выплачивать не пять лет, как обладатели квартир, а семь. Но с площадкой для нового коттеджного поселка уже определились: он появится на юге города, за крупным ТРЦ. Дома будут строить на участках 8-10 соток, чтобы молодым семьям было где сад посадить. Кураторы проекта уверены, что индивидуальное жилье в таком формате будет востребовано. Новые квартиры в Белгороде последние лет 15 продаются в основном приезжим, потому что белгородцы строят коттеджи в пригородах благодаря льготной программе ИЖС. Пока кооператив не готов предложить участникам строительства по 15 соток земли, как это делает «Белгородская ипотечная корпорация», но в других муниципалитетах наделы будут больше. — В данный момент идет голосование — мы хотим определить количество потенциальных участников этого проекта, — поясняет Александр Славкин. — Принимаются заявки от жителей любых населенных пунктов. Проект будет реализовываться там, где соберут хотя бы три или пять заявок. К тому же на селе условия участия будут выгоднее. Стоимость квадратного метра жилья там дешевле, да и земли для приусадебного хозяйства смогут выделить гораздо больше, чем «городские» восемь соток. В перспективе строить дома на известных всем условиях планируют для тех, кто уже выплатит белгородскую ипотеку за квартиры-студии. Александр Славкин сообщил «РГ», что сейчас разрабатывается схема, благодаря которой семьи смогут переселяться из малогабариток в коттеджи, оставляя квартиру в кооперативе в качестве первоначального взноса за жилье. Он уверен, что это будет востребовано и выгодно. А в эти квартиры смогут заселиться новые участники проекта. Все вместеНо это в будущем. Пока отделываются первые квартиры, в дирекции Юго-Западного микрорайона продумывают программы благоустройства дворов «Новой жизни». Шаталов сетует: снег в этом году долго лежит, а так бы уже давно начали работы. Уже понятно, что никаких парковок во дворах не будет: пешеходные зоны, спортивные и детские площадки. Для того чтобы это все обслуживать, создадут не только управляющую компанию, но и структуру для самоуправления. — Все это имущество тоже будет передано жителям, — уточняет Александр Шаталов. Так же, как и сейчас, жильцы новых домов будут решать проблемы сообща, обсуждая их в интернет-сообществах. — Мы уже привыкли к такому формату, — поясняет Славкин. — Если есть какие-то вопросы — в наших группах в соцсетях стараемся найти компромисс и решаем все вместе. Недостатка в социальной инфраструктуре молодежь тоже не почувствует: уже сейчас начали строительство детского сада, совмещенного с начальной школой. Справка «РГ»Всего в рамках проекта строится 15 пятиэтажных домов. Первая очередь включает в себя 780 квартир-студий, из них 602 реализованы участникам проекта по 38 тысяч рублей за квадратный метр. Вторая очередь предусматривает 644 квартиры, из них 425 — студии, 197 — «евродвушки», 22 — «евротрешки».