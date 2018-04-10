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Квартиры по реновации могут быть меньшей жилой площади, чем старое жилье
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Квартиры по реновации могут быть меньшей жилой площади, чем старое жилье 

РИА Недвижимость 20 минут назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы приняли постановление, согласно которому переселенцам по программе реновации могут предоставляться квартиры меньшей жилой площади, чем их прежнее жилье.
Как говорится в постановлении правительства Москвы от 27 марта, столичный фонд реновации при наличии согласия собственника жилья вправе заключить с ним договор мены и передать ему квартиру меньшей жилой площади, чем старое жилье. При этом общая площадь квартиры должна быть больше прежней.
В документе указывается, что собственнику, заключившему договор мены, «предоставляется компенсация в денежной форме за счет средств фонда».
Размер компенсации определяется как произведение разницы между жилой площадью старой и новой квартир на рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья, полученного по договору мены, говорится в постановлении.
"Собственник также вправе в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на жилое помещение, переданное ему по договору мены, приобрести жилое помещение, находящееся в собственности города Москвы или фонда, со скидкой в размере 10%", — добавляется в нем.
Столичная программа реновации утверждена в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном «хрущевок», в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.
Для реализации программы вносились поправки в федеральный закон «О статусе столицы РФ», согласно которым в рамках реновации собственникам и нанимателям предоставляются равнозначные жилые помещения, в которых «жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении».
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