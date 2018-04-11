Мосгорстройнадзор оформил более 13 тысяч электронных разрешений на строительство

Интересная информация пришла из Мосгосстройнадзора. Дело в том, что данная организация оформила 13028 разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде с начала 2013 года.

Ведь именно тогда в столице появилась возможность получать данные услуги в электронном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время застройщики получают в электронном виде следующие услуги, оказываемые Мосгосстройнадзором: оформление разрешений на строительство, оформление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Также в электронном виде оформляется заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Срок рассмотрения заявлений, поданных через портал, не превышает 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС — 5 дней.