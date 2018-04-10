В Омской области чиновники без торгов отдали котельные местному бизнесмену

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Чиновники администрации Большеуковского района Омской области заключили с ООО «Теплосервис» два договора аренды, по которым компания получила котельные, теплотрассы, водонапорные башни и сети водоснабжения. Прокуратура установила, что эти договоры были заключены с нарушением законодательства, потому что имущество передали в аренду без конкурсных торгов. Также с организацией не заключили концессионное соглашение.

В связи с этим глава Большеуковского района получил штраф. А прокуратура через суд добивается признания недействительными двух договор аренды объектов сферы ЖКХ.