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В Омской области чиновники без торгов отдали котельные местному бизнесмену
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В Омской области чиновники без торгов отдали котельные местному бизнесмену 

АиФ-Омск 35 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Чиновники администрации Большеуковского района Омской области заключили с ООО «Теплосервис» два договора аренды, по которым компания получила котельные, теплотрассы, водонапорные башни и сети водоснабжения. Прокуратура установила, что эти договоры были заключены с нарушением законодательства, потому что имущество передали в аренду без конкурсных торгов. Также с организацией не заключили концессионное соглашение.
В связи с этим глава Большеуковского района получил штраф. А прокуратура через суд добивается признания недействительными двух договор аренды объектов сферы ЖКХ.
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