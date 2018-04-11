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Почти 18,5 млн рублей заплатили «забывчивые» граждане из Останкина за коммуналку после напоминания
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Почти 18,5 млн рублей заплатили «забывчивые» граждане из Останкина за коммуналку после напоминания 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
С начала текущего года «забывчивые» жители Останкина оплатили 18,4 миллиона рублей за образовавшуюся перед управляющей компанией задолженность. Как пояснили в районном ГБУ «Жилищник», рассылка долговых «платежек» начинается в тот момент, когда граждане не платят за ЖКУ дольше двух месяцев.
— Единый платежный документ желтого цвета призван напомнить гражданам, что в случае неуплаты «коммуналки» они могут предстать перед судом, — пояснили в «Жилищнике».
Так, с начала года для передачи в суд подготовлено более 60 пакетов документов; общая задолженность этих жителей составила 11, 6 млн рублей. (иб)
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