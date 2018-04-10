Туристы выбирают Кострому как один из бюджетных городов для отдыха в мае

Кострома вошла в ТОП-10 городов, которые туристы выбирают в качестве бюджетного варианта для семейного отдыха в майские праздники, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг специалисты составили по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая.

В Костроме туристы бронируют отели в среднем на полторы ночи и тратят на проживание 2 тысячи 300 рублей в сутки.