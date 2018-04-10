Туристы выбирают Кострому как один из бюджетных городов для отдыха в мае 

Кострома вошла в ТОП-10 городов, которые туристы выбирают в качестве бюджетного варианта для семейного отдыха в майские праздники, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг специалисты составили по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая.
В ТОП-10 вошли Ярославль, Коломна, Великий Новгород, Кострома, Владимир, Рязань, Тула, Смоленск, Белгород и Иваново.
В Костроме туристы бронируют отели в среднем на полторы ночи и тратят на проживание 2 тысячи 300 рублей в сутки.