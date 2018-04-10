Сгоревший ужин привел к отравлению пенсионера в Череповце

С отравлением продуктами горения в больницу на отделение гастроэнтерологии госпитализирован 65-летний житель города металлургов. Сильное задымление в его квартире на Беляева, 71а, вызвала сгоревшая на газовой плите еда. На вызов по повышенному номеру направили 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

Случилось ЧП около полуночи в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Хозяин обнаружил возгорание поздно, почти через четверть часа, еще пять минут на место добирались пожарные. Однако тушить ничего не потребовалось — открытого огня не было, квартиру окутали клубы едкого дыма, пожарным дали отбой.