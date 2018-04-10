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Сгоревший ужин привел к отравлению пенсионера в Череповце
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Сгоревший ужин привел к отравлению пенсионера в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
С отравлением продуктами горения в больницу на отделение гастроэнтерологии госпитализирован 65-летний житель города металлургов. Сильное задымление в его квартире на Беляева, 71а, вызвала сгоревшая на газовой плите еда. На вызов по повышенному номеру направили 6 единиц техники и 19 человек личного состава.
Случилось ЧП около полуночи в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Хозяин обнаружил возгорание поздно, почти через четверть часа, еще пять минут на место добирались пожарные. Однако тушить ничего не потребовалось — открытого огня не было, квартиру окутали клубы едкого дыма, пожарным дали отбой.
Имущество не пострадало, а вот хозяину квартиры потребовалась помощь медиков. Он обратился в ожоговый центр «Северстали» в начале первого часа ночи, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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