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Склад загорелся напротив «Ашан-Сити» на севере Москвы
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Склад загорелся напротив «Ашан-Сити» на севере Москвы 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС. Горит металлический одноэтажный ангар в районе Марьина Роща.
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