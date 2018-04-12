Спасатели под Белгородом эвакуировали из горящего дома семь человек

В 12.10 10 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании квартиры в микрорайоне Королева в Старом Осколе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что пожар случился в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам семь человек. К сожалению, на месте пожара погиб 47-летний хозяин квартиры.

Возгорание удалось потушить за 14 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.