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Спасатели под Белгородом эвакуировали из горящего дома семь человек
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Спасатели под Белгородом эвакуировали из горящего дома семь человек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 12.10 10 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании квартиры в микрорайоне Королева в Старом Осколе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что пожар случился в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома.
Спасатели эвакуировали по лестничным маршам семь человек. К сожалению, на месте пожара погиб 47-летний хозяин квартиры.
Возгорание удалось потушить за 14 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
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