Под Белгородом при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина

В 11.53 8 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном многоквартирном доме по улице Славы в городе Новый Оскол Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в трёхкомнатной квартире на втором этаже. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС В одной из комнат квартиры огонь повредил вещи на площади 0,5 квадратных метров. На месте пожара спасатели нашли тело погибшего хозяина квартиры, 64-летнего мужчины. Специалисты устанавливают причину возгорания.