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Под Белгородом при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина
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Под Белгородом при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 11.53 8 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном многоквартирном доме по улице Славы в городе Новый Оскол.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в трёхкомнатной квартире на втором этаже. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.
В одной из комнат квартиры огонь повредил вещи на площади 0,5 квадратных метров. На месте пожара спасатели нашли тело погибшего хозяина квартиры, 64-летнего мужчины. Специалисты устанавливают причину возгорания.
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