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Программа расселения из аварийного жилья завершена в 71 регионе
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Программа расселения из аварийного жилья завершена в 71 регионе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В 71 регионах России аварийный жилой фонд расселен полностью, еще 12 завершают эту работу, заявил председатель правительства, выступая в Государственной Думе с отчетом о работе. По состоянию на 1 марта, в новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено 10,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Это сравнимо со строительством с нуля города размером с Ижевск или Барнаул, подчеркнул Медведев.
— Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья, — заявил премьер, пообещав внести соответствующий законопроект в Госдуму.
Внимание правительства было в целом приковано к вопросу жилищного строительства. В 2015 году отрасль показала пиковые 85 миллионов построенных квадратных метров. Потом наметилось снижение и прошлый год завершили с показателем 78,6 миллиона.
— Строительная отрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний, — отметил председатель правительства. — По сути мы провели реформу института саморегулирования. На смену «коммерциализированным» допускам к строительству пришел гораздо более прозрачный принцип. Чтобы работать в качестве генерального подрядчика на строительном рынке, нужно быть членом саморегулируемой организации, соответствовать определенным требованиям, внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
Стимулом для жилищного строительства стала ипотека, процент по которой стал меньше 10 процентов. В прошлом году более 1 миллиона семей взяли около 2 триллионов рублей на приобретение жилья. «Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит. Выдача новых кредитов за январь-февраль почти удвоилась», — рассказал Медведев.
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