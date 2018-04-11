Программа расселения из аварийного жилья завершена в 71 регионе

В 71 регионах России аварийный жилой фонд расселен полностью, еще 12 завершают эту работу, заявил председатель правительства, выступая в Государственной Думе с отчетом о работе. По состоянию на 1 марта, в новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено 10,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Это сравнимо со строительством с нуля города размером с Ижевск или Барнаул , подчеркнул Медведев.

— Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья, — заявил премьер, пообещав внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Внимание правительства было в целом приковано к вопросу жилищного строительства. В 2015 году отрасль показала пиковые 85 миллионов построенных квадратных метров. Потом наметилось снижение и прошлый год завершили с показателем 78,6 миллиона.

— Строительная отрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний, — отметил председатель правительства. — По сути мы провели реформу института саморегулирования. На смену «коммерциализированным» допускам к строительству пришел гораздо более прозрачный принцип. Чтобы работать в качестве генерального подрядчика на строительном рынке, нужно быть членом саморегулируемой организации, соответствовать определенным требованиям, внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Стимулом для жилищного строительства стала ипотека, процент по которой стал меньше 10 процентов. В прошлом году более 1 миллиона семей взяли около 2 триллионов рублей на приобретение жилья. «Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит. Выдача новых кредитов за январь-февраль почти удвоилась», — рассказал Медведев.