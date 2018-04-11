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В Приморье огнеборцы ликвидировали пожар в квартире
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В Приморье огнеборцы ликвидировали пожар в квартире 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Днем 10 апреля в пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Астафьева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
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