Пассажиропоток на ДВЖД в марте 2018 года составил 738,2 тыс. человек

ХАБАРОВСК , 10 апреля. / ТАСС /. Со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД» ) в марте 2018 года было отправлено 738,2 тыс. человек, что превышает аналогичный период прошлого года на 3,1%, следует из сообщения магистрали.

Из них в поездах дальнего следования -280,5 тыс. человек (+6,4%), в пригородных поездах — 457,7 тыс. человек (+1,2%). Пассажирооборот вырос к уровню прошлого года на 7,8% (179,64 млн пасс-км), при этом в дальнем следовании рост составил 8,5% (156,39 млн пасс-км), в пригородном сообщении — 3% (23,25 млн пасс-км).

С начала года на магистрали отправлено 2,7 млн пассажиров (+4,8% к уровню прошлого года), из них в поездах дальнего следования — 778,8 тыс. человек (+5,3%), в пригородных поездах — 1 млн 292,6 тыс. человек (+4,5%). Пассажирооборот превысил уровень прошлого года на 5,8% и составил более 503 млн пасс-км. Этот показатель вырос в дальнем следовании на 5,7% и составил 435,9 млн пасс-км, в пригородном сообщении — на 6,3% (67,2 млн пасс-км).

В целом на сети РЖД в марте 2018 года перевезено 90,2 млн пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 82,53 млн пассажиров, в дальнем следовании — 7,64 млн человек. Пассажирооборот в марте 2018 года составил 8 млрд пасс-км (+3,1%).