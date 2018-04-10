Минстрой: в московском регионе слишком много девелоперов, работающих с ДДУ 

МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. В московском регионе слишком много застройщиков, привлекающих средства граждан по договорам долевого участия (ДДУ), заявил во вторник на конференции в Москве замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
"Такое количество застройщиков, которые привлекают средства граждан, оно, мягко говоря, превышает все мыслимые и немыслимые объемы", — сказал он, уточнив, что речь идет о Москве и Московской области.
Осенью 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования. За этот срок необходимо отойти от прямых взаимоотношений между вкладывающими средства в строительство гражданами и застройщиками и привлечь банки в качестве третьей стороны.