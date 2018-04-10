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Жилинспекция за квартал выписала штрафов на миллион рублей
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Жилинспекция за квартал выписала штрафов на миллион рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области подвели итоги работы за 1 квартал 2018 года.
По информации пресс-службы ведомства, по заявлениям собственников жилья многоквартирных домов в плановом режиме было было обследовано 2 млн 175 тыс. кв.м жилых домов.
За это время сотрудники жилинспекции выявили 311 нарушений: 271 нарушение правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 3 нарушения правил пользования жилыми помещениями и 37 нарушений норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Также было проведено 98 проверок соблюдения требований к определению платы за жилищно — коммунальные услуги. По результатам проверок УК выдано 36 предписания о перерасчетах платы за ЖКХ. Всего было выдано 237 предписаний, 19 протоколов и 493 акта.
Общая сумма штрафов составила 912,9 тыс. руб. Предприятия, осуществляющие обслуживание жилищного фонда и их должностные лица оштрафованы на 907,9 тыс. руб., собственники жилья на 5 тыс. руб.
Общая сумма оплаченных в первом квартале 2018 года административных штрафов составила 1 млн020 тыс. руб.
Сообщение Жилинспекция за квартал выписала штрафов на миллион рублей появились сначала на РИА 57.
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