Жилинспекция за квартал выписала штрафов на миллион рублей

В Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области подвели итоги работы за 1 квартал 2018 года.

По информации пресс-службы ведомства, по заявлениям собственников жилья многоквартирных домов в плановом режиме было было обследовано 2 млн 175 тыс. кв.м жилых домов.

За это время сотрудники жилинспекции выявили 311 нарушений: 271 нарушение правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 3 нарушения правил пользования жилыми помещениями и 37 нарушений норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Также было проведено 98 проверок соблюдения требований к определению платы за жилищно — коммунальные услуги. По результатам проверок УК выдано 36 предписания о перерасчетах платы за ЖКХ. Всего было выдано 237 предписаний, 19 протоколов и 493 акта.

Общая сумма штрафов составила 912,9 тыс. руб. Предприятия, осуществляющие обслуживание жилищного фонда и их должностные лица оштрафованы на 907,9 тыс. руб., собственники жилья на 5 тыс. руб.

Общая сумма оплаченных в первом квартале 2018 года административных штрафов составила 1 млн020 тыс. руб.