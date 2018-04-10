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Облминтранс опубликовал схему резервирования земель для строительства Южной обводной дороги
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Облминтранс опубликовал схему резервирования земель для строительства Южной обводной дороги 

Волга Ньюс 2 часа назад
Общая площадь резервируемых земель составит 1,1 млн кв. м. в соответствии со схемой, прилагаемой к приказу. Согласно ей, дорога пройдет по правому берегу реки Самара. В перечень территорий, частично или полностью входящих в схему резервирования вошли 248 земельных участков.
В соответствии с приказом, устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или их частей. Собственникам территорий, землепользователям, землевладельцам, арендаторам устанавливается трехлетний запрет на застройку зданиями капитального типа, а также проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
Ранее ведомство опубликовало приказ о резервировании земель для строительства транспортной развязки на ул. Главной.
Напомним, областное дорожное ведомство планирует построить Южную обводную дорогу для транзитного транспорта.
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