Прием документов по экстерриториальному принципу — новые возможности

В целях расширения возможностей подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в Кадастровой палате по Москве принято решение об открытии новых окон приема-выдачи документов.

С апреля 2018 года дополнительно организованы 5 окон приема-выдачи документов в центральном офисе Кадастровой палаты по Москве по адресу: Зеленый проспект, дом 20.

Экстерриториальный способ направления заявления существенно сокращает временные и материальные затраты граждан и направлен на повышение уровня качества и доступности государственных услуг. Как показывает практика, возможность подачи документов не по месту расположения объекта очень востребована москвичами.

Так, в приемной, расположенной по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, д. 20 открылись пять окон, где физические лица смогут подать документы на государственный кадастровый учет и на государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу. Прием и выдача документов осуществляется по предварительной записи.

За первый квартал 2018 года сотрудниками Кадастровой палаты по Москве было принято более 17 тысяч заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу. Наиболее часто москвичами подавались заявления в отношении объектов недвижимости, расположенных в Московской (57%), Тверской (6%), Владимирской (3,5%) областях.

Таким образом, на сегодняшний день в Кадастровой палате по Москве организованы 40 окон, в которые жители города могут обратиться за услугами по экстерриториальному принципу.

Физические лица могут подать документы в приемные по адресам:

— Варшавское шоссе д. 47, корпус 4;

— шоссе Энтузиастов, д. 52;

— Зеленый проспект, д. 20.

Для юридических лиц действуют окна, расположенные по адресу:

— Варшавское шоссе, д. 152, корп.1.