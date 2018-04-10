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Мэрия Саратова намерена обанкротить «Фонд жилищного строительства»
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Мэрия Саратова намерена обанкротить «Фонд жилищного строительства» 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Саратова намерена подать иск о признании «Фонда жилищного строительства» банкротом. Такое решение было принято в связи с созданием трех ЖСК. Инициаторами в этом вопросе стали сами дольщики многоквартирных домов, расположенных на проспекте Строителей, улице Политехнической и Ильинском проезде., передает «ВзглядИнфо».
Глава города заявил, что все три дома ранее пострадали от действий фонда. Михаил Исаев сообщил, что администрация Саратова уведомила «Фонд жилищного строительства» о своем намерении подать иск о банкротстве.
Фото: пресс-служба городской администрации.
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