Мэрия Саратова намерена обанкротить «Фонд жилищного строительства» 

Администрация Саратова намерена подать иск о признании «Фонда жилищного строительства» банкротом. Такое решение было принято в связи с созданием трех ЖСК. Инициаторами в этом вопросе стали сами дольщики многоквартирных домов, расположенных на проспекте Строителей, улице Политехнической и Ильинском проезде., передает «ВзглядИнфо».
Глава города заявил, что все три дома ранее пострадали от действий фонда. Михаил Исаев сообщил, что администрация Саратова уведомила «Фонд жилищного строительства» о своем намерении подать иск о банкротстве.
Фото: пресс-служба городской администрации.