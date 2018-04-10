Самарская область заняла второе место в топ-5 регионов, активно голосовавших за проекты благоустройства 

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил, что Самарская область заняла вторую строчку строчку из топ-5 регионов с наибольшей активностью жителей в голосовании по благоустройству объектов федеральной программы «Комфортная городская среда», сообщает департамент информационной политики правительства Самарской области в своем Твиттер-аккаунте. Отмечается, что в итоге по президентскому проекту в текущем году планируют благоустроить 1261 объект на территории 82 субъектов, 151 объект из общего числа приходится на 63 регион.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики правительства Самарской области