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Самарская область заняла второе место в топ-5 регионов, активно голосовавших за проекты благоустройства
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Самарская область заняла второе место в топ-5 регионов, активно голосовавших за проекты благоустройства 

ТРК Губерния 40 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил, что Самарская область заняла вторую строчку строчку из топ-5 регионов с наибольшей активностью жителей в голосовании по благоустройству объектов федеральной программы «Комфортная городская среда», сообщает департамент информационной политики правительства Самарской области в своем Твиттер-аккаунте. Отмечается, что в итоге по президентскому проекту в текущем году планируют благоустроить 1261 объект на территории 82 субъектов, 151 объект из общего числа приходится на 63 регион.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики правительства Самарской области
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