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Глава региона: Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству
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Глава региона: Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Руководитель области подчеркнул, что в 2018 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 151 объект.
Общественные пространства выбирали жители региона в ходе голосования: в нем принял участие почти миллион человек. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в этом году срывов в выполнении программы, как в 2017-м, допущено не будет.
"Хотел бы сразу предупредить всех глав муниципалитетов: мы вместе с активом будем жестко контролировать сроки и качество работ. И если сроки программы благоустройства этого года выйдут за пределы сентября, будем считать, что сроки сорваны. Ставить лавочки, разбивать клумбы, когда идет снег — такое издевательство над здравым смыслом больше не пройдет", — отметил Дмитрий Азаров.
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 Ещё 2 источника 
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