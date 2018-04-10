Глава региона: Будем жестко контролировать сроки и качество работ по благоустройству

Руководитель области подчеркнул, что в 2018 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 151 объект.

Общественные пространства выбирали жители региона в ходе голосования: в нем принял участие почти миллион человек. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в этом году срывов в выполнении программы, как в 2017-м, допущено не будет.

"Хотел бы сразу предупредить всех глав муниципалитетов: мы вместе с активом будем жестко контролировать сроки и качество работ. И если сроки программы благоустройства этого года выйдут за пределы сентября, будем считать, что сроки сорваны. Ставить лавочки, разбивать клумбы, когда идет снег — такое издевательство над здравым смыслом больше не пройдет", — отметил Дмитрий Азаров.