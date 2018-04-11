Обнародованы запросы на недвижимость в Подмосковье

Обнародованы запросы покупателей недвижимости в Подмосковье

Такие данные приведи в Департаменте загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» , проанализировав поведенческие модели покупателей.

Так, в идеале клиенты хотели бы приобрести дом площадью 150 кв. м в высокой степени готовности за 5 млн руб., однако в действительности их пожелания оказываются выполнимы только в 20% случаев. В среднем реальный бюджет превышает озвучиваемый на 50% и более, при этом половина покупателей согласна увеличивать его лишь на 10%, а 15% клиентов вовсе не готовы что-либо менять.

В итоге срок принятия решения о покупке растягивается на 6-8 месяцев, а иногда достигает года. При этом из-за несоответствия ожиданий и реальности около 30% клиентов откладывают сделку на неопределенный срок.

Первая ловушка, как отмечают специалисты, в которую попадают потенциальные покупатели на «загородке», — это их представление об идеальном доме, которое основано на образах из фильмов и книг, а не на реалиях рынка.

По словам руководителя офиса «Сретенское» Департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Антона Архипова, произнося слова «загородный дом», люди нередко воображают резиденцию с большими окнами, широкими лестницами, просторной верандой, камином и прочими атрибутами красивой жизни:

«Впрочем, те, кто уже имеет представление о загородном рынке, предъявляют к будущему жилью более адекватные требования: расстояние не больше 30 км от Москвы, два этажа, возможна мансарда, площадь 120-150 кв. м, высокая степень готовности строения и поселка. Внутри — минимум три спальни, гостевая зона, рабочее пространство, при необходимости — игровая комната. За подобный объект покупатели готовы отдать 5-6 млн руб. Вроде бы выполнимые условия, но такого предложения на «загородке» сейчас крайне мало».

После составления запроса, каким должен быть загородный дом, начинается долгий путь к принятию реальности.

Но на этом сложности не заканчиваются: лишь в 20% случаев требования клиентов оказываются выполнимы в рамках озвученной ими суммы. Реальный бюджет в среднем превышает желаемый на 50%, а иногда — и вовсе в несколько раз. Это ожидаемо: средняя цена предложения коттеджа на первичном рынке загородного жилья достигает сейчас 32 млн руб., таунхауса — 13 млн руб.

Зная, что на «загородке» царит «рынок покупателя», клиенты не склонны торопиться с выбором: если нет срочности (например, не ожидается прибавление в семействе), они принимают решение о приобретении дома в течение 6-8 месяцев, иногда — около года.

Впрочем, эксперты не считают, что клиенты на рынке загородного жилья «забронзовели»: «Так скажем, „дерзкие“ покупатели, предлагающие купить лот со скидкой 20% и больше, были всегда. Однако сейчас их доля подросла с 10% до 15% — она изменилась пропорционально снижению числа клиентов на рынке в целом».