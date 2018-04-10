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СМИ: переселенцам из хрущевок доплатят за выбор квартир меньшей площади
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СМИ: переселенцам из хрущевок доплатят за выбор квартир меньшей площади 

Мир24 34 минуты назад
Фото: Мир24
Переселенцы по программе реновации смогут выбрать квартиры поменьше с доплатой выплатой компенсации за недостающие метры по рыночной цене, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление столичной мэрии.
В документе отмечается, что договоры мены могут заключаться только с согласия собственника. При этом, как указывает газета, закон «О реновации» прямо указывает, что взамен должны выдаваться равнозначные квартиры не меньшей жилой площади. Юристы, опрошенные «Коммерсантом» не видят в новой норме противоречия с законом, поскольку согласие дает владелец квартиры.
Сумма компенсации определена как между жилым метражом старой и новой квартиры, умноженной на рыночную стоимость квадратного метра в построенном доме. Люди, которые согласятся на такой обмен, также получат десятипроцентную скидку на покупку второй квартиры в новом доме.
Президент России Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве. Реновация всех пятиэтажек продлится 15 лет и обойдется бюджету столицы в 3–3,5 трлн руб.
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