Ремонт дорог в Тольятти начнется в конце апреля

При благоприятных погодных условиях ремонт магистралей Тольятти по основному контракту начнется уже в конце апреля, сообщает сайт горадминистрации.

Работы будет проводить компания «Автодоринжиниринг», которая уже ремонтировала дороги города в 2016 и в 2017 г.г., а также отвечает за их содержание. В 2018 г. в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» предстоит отремонтировать семь участков общей площадью 290 тыс. кв. м на сумму 690,8 млн рублей:

ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс. кв. м),

бульвар Здоровья от ул. Свердлова до пр-та Ленинский (13,8 тыс. кв. м),

Ленинский пр-т от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс. кв. м),

ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс. кв. м),

ул. М. Горького от ул. Новозаводской до ул. Лесной (51,5 тыс. кв. м),

ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л. Толстого (46 тыс. кв. м),

ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольской (14,6 тыс. кв. м).

По контракту работы должны быть завершены до 30 октября текущего года. Глава Тольятти Сергей Анташев поручил руководителю департамента дорожного хозяйства и транспорта Павлу Баннову проработать с подрядчиком вопрос о возможности окончания ремонта до 1 августа.

По словам главы, у Тольятти есть шанс получить дополнительное финансирование на ремонт дорог, а потому имеющиеся средства необходимо освоить в кратчайшие сроки. Ремонт начнется с ул. Лесной, по которой пройдет резервный маршрут сборной Швейцарии по футболу. После этого приступят к работам на ул. Ленина.

Параллельно в городе стартует карточный ремонт дорог. Он затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей, которые не вошли в плановый ремонт. Конкретные участки определялись специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации с учетом обращений жителей. В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. м дорожного полотна.

Аварийные места на магистралях устраняются круглогодично, независимо от погодных условий. Но ранней весной этой работе уделяется особое внимание, поскольку старый асфальт разрушается из-за перепада температур. С начала 2018 г. ямочный ремонт уже произведен на площади свыше 3 тыс. кв. метров. В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций, которые угрожают безопасности дорожного движения.

С прошлой недели начались контрольные объезды гарантийных дорог. В случае выявления дефектов (ямы, колейность, разрушения) подрядчики устранят их за счет собственных средств до 30 мая. Аналогичные сроки установлены и для внутриквартальных проездов и дворовых территорий, которые также проверяются в рамках объездов.