На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна на 4 этаже 

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Нагатинской улице в Москве, малыша госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Девятого апреля в 14:13 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении с улицы Нагатинская, 35-1, с повреждениями, характерными при падении с высоты, малолетнего 2015 года рождения. Он выпал из окна кухни квартиры, расположенной на четвертом этаже», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются, добавил он.