На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна на 4 этаже

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Нагатинской улице в Москве , малыша госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Девятого апреля в 14:13 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении с улицы Нагатинская, 35-1, с повреждениями, характерными при падении с высоты, малолетнего 2015 года рождения. Он выпал из окна кухни квартиры, расположенной на четвертом этаже», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются, добавил он.