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На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна на 4 этаже
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На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна на 4 этаже 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Нагатинской улице в Москве, малыша госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Девятого апреля в 14:13 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении с улицы Нагатинская, 35-1, с повреждениями, характерными при падении с высоты, малолетнего 2015 года рождения. Он выпал из окна кухни квартиры, расположенной на четвертом этаже», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются, добавил он.
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