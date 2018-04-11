В Белгородской области на пожаре спасли мужчину

В 2.34 11 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании квартиры по улице 5 Августа в Строителе.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире пятиэтажного дома.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС , в заполненном густым дымом и огнём помещении пожарные нашли хозяина квартиры, 29-летнего мужчину, который находился в плотном окружении пламени и не мог сам выбраться из огня.

Через 14 минут пожарным удалось полностью справиться с огнём. Всего к ликвидации возгорания привлекались девять человек и три единицы техники.