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В Белгородской области на пожаре спасли мужчину
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В Белгородской области на пожаре спасли мужчину 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В 2.34 11 апреля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании квартиры по улице 5 Августа в Строителе.
Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире пятиэтажного дома.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в заполненном густым дымом и огнём помещении пожарные нашли хозяина квартиры, 29-летнего мужчину, который находился в плотном окружении пламени и не мог сам выбраться из огня.
Через 14 минут пожарным удалось полностью справиться с огнём. Всего к ликвидации возгорания привлекались девять человек и три единицы техники.
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