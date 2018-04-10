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«Прохожие на улице заметили дым»: в Тольятти дети оказались заперты в горящей квартире
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«Прохожие на улице заметили дым»: в Тольятти дети оказались заперты в горящей квартире 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти помощь спасателей понадобилась двум детям. Они оказались заперты в горящей квартире. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
— Пожар произошел на улице 70 лет Октября. Двое детей были одни в квартире. Ребяческая шалость с огнем привела к возгоранию. Хорошо, что прохожие на улице заметили дым. Затем еще и бдительные соседи позвонили, — рассказал Андрей Дербенев.
При пожаре пострадал балкон
По его словам, всё обошлось без серьезных последствий. Возгорание быстро ликвидировали.
— Теперь все вместе ждем родителей, — рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели просят родителей не оставлять в квартире маленьких детей без присмотра.
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