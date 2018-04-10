«Прохожие на улице заметили дым»: в Тольятти дети оказались заперты в горящей квартире

Тольятти помощь спасателей понадобилась двум детям. Они оказались заперты в горящей квартире. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

— Пожар произошел на улице 70 лет Октября. Двое детей были одни в квартире. Ребяческая шалость с огнем привела к возгоранию. Хорошо, что прохожие на улице заметили дым. Затем еще и бдительные соседи позвонили, — рассказал Андрей Дербенев

При пожаре пострадал балкон

По его словам, всё обошлось без серьезных последствий. Возгорание быстро ликвидировали.

— Теперь все вместе ждем родителей, — рассказал Андрей Дербенев.

Спасатели просят родителей не оставлять в квартире маленьких детей без присмотра.