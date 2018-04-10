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83 ветерана войны из Алтайского края получат новое жилье
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83 ветерана войны из Алтайского края получат новое жилье 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
83 ветерана войны из Алтайского края обеспечат жильем в период с 2018 по 2020 годы, сообщает правительство края. Из федерального бюджета на эти цели было выделено около 96,5 млн рублей.
Отметим, что статус «Дети войны» присвоен более 120 жителям Алтайского края. Соответствующие удостоверения начали выдавать с апреля прошлого года.
За счет средств федерального бюджета (более 8 млрд рублей) уже улучшили свои жилищные условия более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
Справка:
В Алтайском крае проживает около 24 тысяч ветеранов ВОВ.
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