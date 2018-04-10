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Нет регистрации — увеличат налог
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Нет регистрации — увеличат налог 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
О порядке регистрации земли в Новой Москве «ВМ» 10 апреля рассказала первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
— Какова на данный момент статистика по незарегистрированным объектам в ТиНАО?
— На сегодня с помощью аэрофотосъемки выявлено порядка 150 тысяч построек, на которые отсутствуют зарегистрированные права. Также выявлено около 20 000 гектаров земельных участков без зарегистрированных прав собственности. Органами власти Москвы организована работа по рассылке правообладателям информационных писем, в которых гражданам объясняют порядок регистрации недвижимости и прав на нее в Росреестре.
— Какие риски влечет для владельца не зарегистрированные в установленные сроки земля и капитальные строения?
— Отсутствие в Росреестре сведений о границах земельных участков и зарегистрированных правах повышает риски мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан и дает почву для последующих межевых споров с соседями. Владелец такого объекта не сможет подтвердить право собственности, в том числе при дарении, оформлении наследства, продаже или залоге.
— Не случится ли так, что из-за халатного отношения собственников на их неучтенных участках будут запроектированы трассы и объекты социальной инфраструктуры?
— Да, отсутствие сведений о местоположении границ участков и зарегистрированных правах в Росреестре может привести к тому, что город попросту не будет знать о существовании тех или иных объектов частной собственности, а значит, при проектировании социальной и инженерной инфраструктуры эти объекты не будут учтены и в определенных ситуациях компенсированы.
— Какая информация должна обязательно отображаться в индивидуальной карточке земельного участка на публичной кадастровой карте?
— На сайте Росреестра на каждый объект создана карточка «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Она содержит данные о кадастровом номере, статусе объекта, дате постановки на кадастровый учет, разрешенном использовании (земельный участок), типе назначения объекта (для объектов капитального строения), площади объекта, единицах измерения, кадастровой стоимости, дате определения, внесения и утверждения стоимости, об адресе объекта, о дате обновления информации, номере и дате права. Также любой земельный участок должен иметь установленные границы. Проверить их можно на сайте Росреестра в разделе «Найти объект на публичной кадастровой карте».
— Нужно ли регистрировать объекты незавершенного строительства в ТиНАО?
— Объекты незавершенного строительства регистрируются, как правило, в тех случаях, когда до завершения строительства с объектом необходимо провести сделку (продать, подарить, передать в залог и т. п.). Если осуществление сделки не планируется, в регистрации права на объект незавершенного строительства нет необходимости.
— Действительно ли владельцы домов, не поставленных на кадастровый учет, будут с 2018 года платить земельный налог в двойном размере?
— Да. Эта норма ответственности была установлена на федеральном уровне еще в 2006 году. Если за 10 лет владения земельным участком, предоставленным для строительства жилого дома, право на такой дом незарегистрировано, сумма земельного налога будет увеличена вдвое вплоть до регистрации прав на дом. Десятилетний срок начали считать с 2008 года, поэтому в 2018 году как раз истекает 10-летний период.
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